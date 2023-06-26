СМИ: уголовное дело против Евгения Пригожина не прекращено

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уголовное дело в отношении руководителя «Вагнера» Евгения Пригожина об организации мятежа не прекращено, сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре России.



— Дело не прекращено, расследование продолжается, — сказал собеседник агентства.

23 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что после заявления от имени Евгения Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу. Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

На Евгения Пригожина в ФСБ завели уголовное дело. В Кремле после достижения договоренности с ним заявили, что дело прекратят.

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Маргарита Голвоатенко