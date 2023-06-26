Российские истребители перехватили над Черным морем британский самолет-разведчик

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Российские Су-27 перехватили над акваторией Черного моря самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, которые приближались к границам России. Об этом сообщили в Минобороны.

При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты развернулись обратно. Как заявили в министерстве, воздушные судна не пересекли границу.

Истребители Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования. Их полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства, добавили в Минобороны.

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО Балтийского флота 15 мая вылетал на перехват двух патрульных самолетов ВМС Германии и ВМС Франции, приближавшихся к границе России. Иностранные самолеты также развернулись от российской границы.

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Айрат Назипов