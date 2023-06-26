«Печальная повседневность»: в Казани предложили увеличить количество камер из-за «паркового вандализма»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» предложить увеличить количество камер в общественных пространствах. Так он отреагировал на информацию об актах вандализма на их территории.

На проблему «паркового вандализма» в своем докладе обратил внимание заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. Он рассказал, что в еще не завершенном новом общественном пространстве — велопешеходном маршруте вдоль Кремлевской дамбы — неизвестные разрисовали скамейки.

— К сожалению, в этом году он особенно заметно присутствует в общественных пространствах города. Порча и кража имущества происходят регулярно и становятся печальной повседневностью. За последнюю неделю разбиты двери и разрушено оборудование в общественных туалетах, находящихся в парках «Салават купере», «Белые цветы». На велопешеходном маршруте вдоль Кремлевской дамбы установили вращающиеся скамейки, благодаря которым можно наслаждаться панорамными видами города. В первую же ночь на них появились граффити. Когда их удалось удалить, они нанесены были хулиганами повторно в тот же день, — доложил Игорь Куляжев.

Выслушав доклад, Ильсур Метшин заявил, что это порча государственного имущества, поскольку на благоустройства идут в том числе и налоговые платежи самих же казанцев. Количество камер он предложил увеличить там, где чаще всего происходят акты вандализма.

— К сожалению, УВД не помогает нам в этом. Считает, что это не их уровень ответственности. Давайте увеличим количество видеокамер и обратимся к неравнодушным жителям. Может быть, УВД тоже посчитает нужным позаниматься этим вопросом, — сказал мэр.



Напомним, весной этого в Казани молодой человек на бульваре «Фестивальный» в Казани сломал несколько декоративных светильников и навигационный стенд. Похожие инциденты в городе происходили и раньше.



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Татьяна Демина