Клиентов банков начали уведомлять о переносе биометрических данных в государственную систему

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Клиентов банков, сдавших биометрию, начали уведомлять о переносе данных в Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). По импорту госсистема может получить 75 млн образцов, сообщает «Коммерсантъ».



По информации издания, крупнейший по объему собранной своими силами биометрии Сбербанк начал уведомлять клиентов о переносе данных в ГИС ЕБС с прошлой недели. В банке указывают, что это не повлияет на обслуживание клиентов, а доступ к государственным сервисам будет упрощен.

Банки должны передать данные из своих систем в государственную до 30 сентября 2023 года, а за 30 дней до передачи данных уведомить клиента.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центробанк надеется, что в 2024 году жители России смогут открывать счета в банках по видеосвязи. Инициатива в настоящее время обсуждается с Росфинмониторингом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.



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Маргарита Головатенко