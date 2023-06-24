Генпрокуратура: «СУ ФСБ России законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина»

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

— Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка, — говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Накануне ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в после заявления от имени Евгения Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу. НАК также требует прекратить противоправные действия.

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, которая развернулась вокруг Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции, добавили в ведомстве.