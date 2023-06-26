На благоустройство общественных пространств Казани в 2023 году потратят 1,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2023 году в Казани в благоустройство общественных пространств вложат 1,445 млрд рублей. Такие данные на «деловом понедельнике» привел заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.



— В этом году на территории города Казани реализуются восемь проектов благоустройства общественных пространств, в том числе шесть проектов в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды», — напомнил он.

На сегодняшний день завершен лишь один из объектов — установлена стела «Город трудовой доблести» у Северного вокзала. Работы обошлись в 130 млн рублей.

Скриншот realnoevremya.ru с трансляции «делового понедельника»

— Общественные пространства выросли в два раза с 2012 года. Раньше насчитывалось только лишь 174 га парков и скверов. На сегодняшний день площадь парков и скверов превысила уже 531 га, — добавил мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, в апреле 2023 года Игорь Куляжев предупредил, что из-за неактивности казанцев город могут исключить из программы развития общественных пространств на следующий год. В прошлом году в голосовании приняли участие 62 тысячи горожан — 6% населения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Однако Казань все же избежала исключения из программы развития общественных пространств на 2024 год. В голосовании принял участие каждый десятый житель — почти 112 тысяч человек. В список были включены 30 объектов. Победителем голосования стал бульвар по ул. Серова (12 820 голосов). Еще 12 548 голосов набрало озеро Чайковое.

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Татьяна Демина