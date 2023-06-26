В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим контртеррористической операции

В Москве и Московской области отменили режим контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ.

— В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей руководителем контртеррористической операции, начальником Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 90.00 мск 26 июня 2023 года, — сказано в сообщении.

В Национальном антитеррористическом комитете указали, что на территории Московского региона обстановка стабильная. Выпускной для школьников в Москве пройдет 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также режим КТО также отменили в Воронежской области, указали в УФСБ.

В минувшую субботу Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Он заявил, что сделал это в целях минимизации рисков. Столичный градоначальник призвал горожан воздержаться от поездок по городу. Не исключено, что в Москве будут перекрывать движение в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Тогда же губернатор Московской области Андрей Воробьев приостановил до 1 июля проведение массовых мероприятий в регионе.



С 25 июня приостанавливали автобусные рейсы из ДНР в направлении Москвы, Московской и Ростовской областей.

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Маргарита Головатенко