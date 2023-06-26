Ильсур Хадиуллин: «Даже думать страшно, какие нарушения были допущены в одном из детских садов!»

Несмотря на все победы и рекордные цифры, дошкольное образование все еще имеет ряд нерешенных проблем, в том числе и коррупционного характера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Казани прошло заседание секции республиканского августовского совещания работников образования и науки «Доступность дошкольного образования и воспитания в условиях введения Федеральной образовательной программы». Как рассказал министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин, мероприятие специально было перенесено на июнь, чтобы освободить работников детских садов от дополнительной нагрузки. В ходе встречи глава Минобрнауки не раз упоминал, что 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Потому обсуждение всех тем было неразрывно связано с работой воспитателей, их успехами и победами. Однако нашлось место и негативным оценкам, например, связанным с коррупцией в дошкольных учреждениях. Детали — в материале «Реального времени».

«Получается, мы просто сдаем детей в камеру хранения»

Еще до начала пленарного заседания Хадиуллин во время пресс-подхода заявил, что детские сады без лицензии схожи с камерами хранения для детей. Однако, по его словам, система образования борется с такими явлениями, потому как этого попросту не должно быть. Это стало ответом на вопрос о недавно произошедшем скандале, когда в подсобке частного детского сада в Пестречинском районе заперли ребенка.

— Эти сады не являются полноценными детскими садами, а являются учреждениями, где идет уход и присмотр за детьми. Там нет программы, учителей, работников. Получается, просто закрыли… привели ребенка, оставили, накормили, напоили, а развивающей среды нет. Получается, мы просто сдаем детей в камеру хранения, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Открывая мероприятие, министр рассказал, что в зале присутствует более 400 педагогов и руководителей различных дошкольных образовательных учреждений со всего Татарстана. По его словам, сегодня дети в детских садах получают не только образование, но и воспитание, а потому детсады являются «настоящим фундаментом». Граждане заинтересованы «в результативности этой системы», отметил министр, подчеркнув, что, несмотря на все успехи, в настоящее время существует большое количество нерешенных проблем.

Заместитель Хадиуллина Минзалия Закирова следом за ним подвела итоги прошедшего учебного года. По ее словам, обеспечение доступности дошкольного образования для детей по-прежнему остается главным направлением в работе ведомства:

— На сегодняшний день в республике более 200 тысяч детей от полутора лет посещают дошкольные учреждения. На начало текущего года нам удалось обеспечить всех нуждающихся в предоставлении мест. В муниципальных районах достигнута 100%-ная доступность дошкольного образования для детей соответствующих возрастных категорий. Кроме Лаишевского, Пестречинского и Высокогорского районов. Здесь ведется интенсивное строительство жилых комплексов и увеличивается потребность в местах. На наш взгляд, одним из решений данной проблемы может быть предложение родителям, имеющим возможность возить детей, свободных мест в детсадах Казани. Мы это уже отрабатываем, — сказала она.

Как подчеркнула Закирова, на протяжении ряда лет Татарстан остается в лидерах по вводу в эксплуатацию жилья, новых школ и детских садов. Так, например, в этом году ведется строительство сразу четырех дошкольных учреждений с общей вместимостью в одну тысячу мест и четырех школ с дошкольными группами. В рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий также создаются дополнительные места. Ожидается, что в новые детсады в начале учебного года придут 1 180 воспитанников.

— Продолжается комплектование детских садов на новый учебный год. Ваша первоочередная задача — максимально направить в сады детей с желаемой датой зачисления 1 сентября 2023 года и ранее. Прошу не допускать наличия свободных мест, особенно там, где есть потребность. Также недопустимо затягивать процесс комплектования. Первого сентября, как всегда, мы вас спросим: «Все ли направленные дети были зачислены?» И соответствующие приказы руководителями дошкольных учреждений должны быть изданы, — сказала Минзалия Закирова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В текущем году был также проведен анализ достоверности заполнения информации по детским садам в Казани, Балтасинском, Елабужском и Тукаевском районах. По словам Закировой, нарушений не было выявлено, но впереди еще проверки Альметьевского, Бавлинского, Спасского, Муслюмского и Чистопольского районов. Вместе с этим, говоря о работе в муниципалитетах, замминистра заявила об активном участии в конкурсах на соискание федеральных грантов детсадов Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска, а также Высокогорского, Мамадышского, Арского, Нурлатского, Азнакаевского, Альметьевского и Пестречинского районов. По ее словам, в этом году к конкурсному движению присоединились учреждения Агрызского, Бугульминского и Елабужского районов. Так, на федеральный грант в 2023-м уже подано 23 заявки: «Мы просто обязаны увеличить количество участников в таких конкурсах. В республике все еще есть районы, в том числе и городские, которые ни разу не заявлялись и не выигрывали этот грант. Я прошу обратить внимание на него те районы, которые могли бы заявиться», — подчеркнула она.

Закирова напомнила, что с 1 сентября все дошкольные образовательные организации России переходят на единую федеральную программу:

— Отныне дошкольный образовательный стандарт приведен к общему единству: 60% будут одинаковыми по всей стране. А 40% — это региональный компонент, в рамках которого дошкольникам надо прививать интерес к культуре и традициям нашей республики. Эти 40% должны быть максимально насыщены самым популярным содержанием, — подчеркнула она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря о дополнительных образовательных программах, замминистра заметила, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению в детсады «Движения Первых» — в июне уже 60 стали участниками организации. Также отдельно Закирова рассказала о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 2022 году в республике была утверждена федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования. На сегодняшний день в регионе уже функционирует хорошо развитая сеть садов, в которых есть группы компенсирующей направленности. При наличии таких детей в детских садах создаются специальные условия, а зачисление такого ребенка в общеразвивающую группу без смены ее направленности нарушает его права на создание специальных условий, пояснила замминистра.

— Вам нужно хорошо посмотреть — не нарушаем ли мы где-нибудь законодательство? С учетом вновь прибывших детей еще раз убедиться, что все документы оформлены правильно. Мы зачастую получаем такие случаи, когда ребенок зачислен в детский сад, а он льготник и может быть направлен в другой, и в течение учебного года, несмотря на то, что все документы уже подготовлены, вносятся корректировки в нормативные акты. Мы обязаны создавать все необходимые условия, — сказала она. — Всего на сегодняшний день в детских садах республики обучаются 12 218 детей с ОВЗ. Есть районы, где нет таких групп, а такие дети есть везде, — заключила она.

«Понятие «коррупция» намного шире!»

Поднял еще одну проблему в сфере дошкольного образования главный советник Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Он обратился к участникам со словами, что все негативные моменты, которые он будет озвучивать, «касаются всех». По его мнению, руководители дошкольных учреждений зачастую не осознают всей своей ответственности и рисков, поэтому «поддаются всяким соблазнам».

— Я сразу хочу сказать, что обращаю внимание на три основных момента, и первое — это вопросы представления полных и достоверных сведений о доходах. Несмотря на принятые президентом России указы в части неразмещения сведений о доходах по итогам прошлого года, работа по проверке и анализу сведений о доходах в любом случае продолжается. Эту работу никто не отменял, — сказал он.

По итогам текущего года уже проведено 23 проверки — в результате обнаружены факты представления неполных сведений, на сегодняшний день 19 руководителей привлечены к ответственности. «Уже 19!» — подчеркнул он. При этом в прошлом году было выявлено 55 нарушений, но привлечено всего 11 человек.

— Многие начинают говорить, что «я неправильно указал свой счет» или «я неправильно указал свои копейки», или то, что они никакой коррупцией не занимаются: «Не даю и не беру». Но, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что понятие «коррупция» намного шире! И когда вы по тем же сведениям о доходах представляете все по методическим рекомендациям, недопонимания быть не должно. Ведь по большей части нарушения поступают от супругов! — рассказал Рахимов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом, как сообщил специалист, при представлении сведений о доходах за супругов и детей ответственность несут сами руководители организаций: «Чем неполные сведения отличаются от недостоверных? Вот мы все думаем, что неполные — это «я что-то недописал», а недостоверные — «я что-то скрыл». В самих рекомендациях и в законе четких ограничений между этим нет! Со стороны надзорных органов, в частности прокуратуры, при представлении вами неполных сведений используется другая формулировка: «представлены ложные сведения». Поэтому вы всегда встаете в позицию «оправдывающихся».

Второй вопрос, по его словам, касается рассмотрения различного рода обращений и жалоб по работе в дошкольных образовательных учреждениях:

— Здесь ситуация, к сожалению, тоже не радужная. Но надо сказать, что ошибки не делает тот, кто не работает, — заявил Рахимов.

Он заметил — 9 из 10 обращений всегда можно отработать с родительским сообществом.

— Но когда мы видим цифры по итогам прошлого года и сейчас, за пять месяцев текущего, когда обращения по нарушениям коррупционного характера составляют уже 11% от общего числа, то на самом деле все очень серьезно… За прошлый год 178 коррупционных обращений, в том числе 42 об отказе в предоставлении места в дошкольном учреждении. Сейчас появились обращения о защите персональных данных, — рассказал он. — Начинаете друг другу передавать телефоны. Но даже в СМИ была информация о том, что один из родителей сказал: «А почему мой телефон передали? Это персональные сведения!» И все. Руководителя привлекли к ответственности, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если смотреть в разрезе всей республики, по словам Рахимова, кроме Балтасинского, Мензелинского и Новошешминского районов, в муниципалитетах имеются по одному-двум обращениям. Что касается «Народного контроля», то в 2022 году в категории детских садов было опубликовано 191 обращение, и всего лишь одно было по факту коррупции. За текущие 5 месяцев уже 92 обращения — и три коррупционных: «Что это такое?! Вы сейчас что думаете — вышли и поговорили с кем-то? Сейчас все переписки прикладывают! Вас записывают!»

— 90% всего этого нужно купировать на начальных этапах. Почему? Кто-то что-то написал — и ваши сведения сейчас по всей России. Ведь наши СМИ не стесняются, когда пишут номер детских садов, применяют фразу «родителей заставляли», и все это на федеральном сайте! «За счет своих средств улучшить пребывание детей в учреждении. Обязательно требовалось скинуться на крупные вещи: ковер, пылесос, кулер; игрушки, полотенца, ручки и карандаши…» Это что? — возмущался он.

Продолжая тему, он также затронул «разговор о подарках»: «Я недавно видел и специально для себя сохранил скриншот. Сегодня я буду вынужден передать эту информацию в соответствующие органы. Один из руководителей сказал, что ему все уже дарили и никакой подарочный сертификат ему не нужен. Но он делает ремонт и ему нужна одна вещь, которую он тоже называет подарком. А там сумма уже в 10 тысяч рублей!» — сказал Рахимов, подчеркнув, что «деньги простым подарком быть не могут». Подарки не воспрещаются, но это могут быть канцелярские товары, букеты цветов или сладости, пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В свою очередь Ильсур Хадиуллин также рассказал о недавнем случае коррупции в одном из детских садов Нижнекамска:

— Коллеги должны держать своих подчиненных на особом контроле. У нас в Казани, как и в других городах, таких вот учреждений практически нет, но есть Нижнекамск, в котором находится Управление дошкольного образования. Там прекрасный руководитель, но тем не менее за всеми не уследишь. Одна заведующая, имеющая огромный опыт работы, попалась на крупных нарушениях. Говорить о каких — не буду, потому что еще идет расследование. Но даже думать страшно, какие нарушения были допущены в одном из детских садов! — поделился министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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