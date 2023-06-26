Глава Росмолодежи подал в отставку на фоне скандала

Глава Росмолодежи Павел Красноруцкий решил уйти в отставку. Об этом он написал в своих соцсетях.

— Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива. Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ, — написал он.

На этой должности Красноруцкий проработал 11 лет. Он возглавил Российский союз молодежи в 2012 году.

По данным ТАСС, 2 недели назад на Павла Красноруцкого составили протокол о мелком хулиганстве. Отмечалось, что на борту самолета Ханты-Мансийск — Москва он попал в скандал из-за якобы нецензурных выражений.

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Айрат Назипов