Глава МИД России: Лукашенко предложил Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.



Предложение поступило во время телефонного разговора утром в субботу, 24 июня. Сергей Лавров заявил, что если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

— Предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен, — сказал глава российского МИД.

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

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Маргарита Головатенко