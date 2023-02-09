Итоги дня: Казань без ЧМ по водным видам спорта, Путин о лидерстве Татарстана, подорожание М-12
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 9 февраля:
- Чемпионат мира по водным видам спорта, который планировалось провести в Казани в 2025 году, перенесен в Сингапур. Об этом сообщила Международная федерация плавания. Сроки проведения соревнований пока не определены. Чемпионат, напомним, объединяет шесть видов спорта: плавание, водное поло, дайвинг, спортивное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг. Ожидается, что в нем примут участие более 2,5 тысячи спортсменов 209 национальных федераций-членов. Тем временем в Минспорта Татарстана сообщили, что Казань может принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году.
- Главный специалист отдела материально-технического снабжения ПСО «Казань» Марина Туманова стала фигуранткой дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Ее подозревают в незаконном пользовании иномаркой Kia K5, переданной по доверенности мужу Тумановой фирмой-контрагентом ПСО, сообщают источники «Реального времени». По версии СК и БЭП, автомобиль был приобретен в лизинг и передан супругу фигурантки в конце октября 2021 года неким ООО после того, как ПСО «Казань» заключило с данной фирмой договор поставки негорючих полимерных панелей на сумму свыше 20 млн рублей. При этом сами панели, как полагают силовики, были закуплены у официального дистрибьютора почти в три раза дешевле. За выбор поставщика на основе анализа коммерческих предложений отвечала Туманова. Один из источников «Реального времени» отмечает: вышеназванная поставка осуществлялась в рамках работ по государственному оборонному заказу по строительству космодрома «Восточный». Сегодня Приволжский райсуд Казани отправил Туманову под домашний арест до 6 апреля.
- Агентство стратегических инициатив составило рейтинг качества жизни в регионах России. На заседании набсовета с участием президента России Владимира Путина сообщили, что республика заняла 6-е место. По мнению аналитиков, Татарстан по качеству жизни уступает Москве, Санкт-Петербургу, Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
- На заседании набсовета Агентства стратегических инициатив Путин заявил, что Россия является лучшей в мире страной, но есть над чем работать: «Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: «В других странах, лучших в мире…». И дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна — это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать. А для того, чтобы работать эффективно, нам нужны, безусловно, кадры самой высшей квалификации».
- Еще президент России отдельно выделил Татарстан, о чем сообщил раису республики Рустаму Минниханову: «Хочу вас поблагодарить за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают общенациональные задачи. Мы сегодня говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример».
- Также Путин отметил, что Татарстан вносит серьезный вклад в развитие России в целом, в том числе в строительную отрасль: «Свои показатели поднимает в целом. Но что хотел бы подчеркнуть особенно — специалисты, выходцы из Татарстана, добились, при активном участии всего комплекса, выдающихся результатов в жилищном строительстве в прошлом году», — уточнил Владимир Путин. По его словам, показатель объемов строительства в Татарстане за 2022 год — лучший за всю новейшую историю России.
- Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост — у нее истек трудовой договор. Она родилась 13 июня 1955 года в Латвии. Ее отец был родом из Татарстана, а мать — из Киргизии. На должности генерального директора Третьяковской галереи работала с 10 февраля 2015 года. Новой главой Третьяковской галереи назначена Елена Проничева. С 15 декабря 2020 года она возглавляла московский Политехнический музей.
- Прокуратура Московского района Казани выявила нарушения жилищного законодательства в работе управляющей компании, которая отвечает за многоквартирный дом №9 на улице Рахимова. Там сегодня обрушился фасад дома. В адрес руководителя организации было внесено представление с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
- Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и результатах первоначальных следственных действий после смерти 17-летней девушки в Казани.
Как напомнили в пресс-службе СК, инцидент произошел 7 февраля 2023 года в одном из частных домов по улице Зелинского. Также в тот день угарным газом отравились четверо детей и подростков 2008—2015 годов рождения. Все они находились в одном помещении.
- Маркетплейсы в России продолжают уверенно расти на фоне экономической турбулентности. В 2022-м им приходилось решать массу проблем: с логистикой, с замещением ассортимента, с падением потребительского спроса. Игроки рынка видят несколько крупных трендов. Во-первых, небывалый рост за последний год показал сегмент товаров повседневного спроса. Во-вторых, офлайн-магазины имеют шанс трансформироваться в шоурумы, где покупатели будут оценивать качество товара, а потом покупать его онлайн. В-третьих, покупатель, чтобы купить товар, идет теперь сразу на торговую платформу, а не в поисковик, как раньше. О том, как развивается отечественный e-commerce, чем помогает государство и какие тенденции вносит, «Реальное время» поговорило с Сергеем Беляковым, управляющим директором Ozon.
- Казань — один из самых читающих городов России. Как сообщили «Реальному времени» в «ЛитРесе», чаще, чем в столице Татарстана, читают и слушают аудиокниги только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Наибольшей популярностью в Татарстане, как и в целом по России, пользовались книги в жанрах фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, а также литература по формированию навыков.
- Президент России Владимир Путин объявил о планах создать в стране национальный проект по беспилотникам.Также он поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.
- На 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев. Иван Силаев родился в 21 октября 1930 года в Нижегородской области. После окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе (ныне — Филиал ПАО «ОАК» — НАЗ «Сокол»), где прошел путь от мастера до директора предприятия. В 1974 году Ивана Силаева перевели в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где он работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985—1990 годы занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, а в период с 1990 по 1991 годы был председателем совета министров РСФСР.
- Как стало известно «Реальному времени», в этом году Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности — ТЭФ-2023 обойдется в 7,946 миллиона рублей. Из них 6,6 миллиона предусмотрены на подготовку и проведение мероприятия, которое, к слову, является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском федеральном округе, еще 1,34 миллиона — на изготовление и поставку раздаточного материала для участников. В стоимость включены также фуршеты для VIP-участников, путеводитель на татарском языке и т. д.
- Стоимость строительства трассы М-12 (Москва — Казань), входящей в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), снова подорожала — до 911,67 млрд рублей. «Объем финансирования строительства автодороги М-12 недостаточен», — заявил аудитор Валерий Богомолов. Напомним, согласно паспорту проекта, на строительство трассы предусмотрено 622 млрд рублей.
- Татарстанские судостроители в этом году планируют сдать четыре скоростных пассажирских судна «Метеор-2020», а также обновить несколько судов для речных перевозок, отремонтировать причалы и дебаркадеры республики. Как рассказал «Реальному времени» глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, два новых теплохода скоро будут переданы заказчику в ХМАО, следующие «Метеоры» в течение года смогут курсировать по рекам республики. Но завод готов выйти и на большие объемы: «Мы ожидаем, что на нашем заводе Татарстан разместит заказ на изготовление шести «Метеоров», и мы начнем их строить с последующим выходом на бо́льший объем заказа». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В редакцию «Реального времени» обратились татарстанцы с жалобой на газовиков, начисляющих долги за неоказанную услугу. Как оказалось, с октября прошлого года ООО «Газпром трансгаз Казань», которое раньше вызывало недовольство конкурентов в сфере услуг по установке газовых счетчиков выставляет потребителям без газовых счетчиков счета авансом — на месяц вперед, и если авансовый платеж не поступает, абонента записывают в должники. При этом с тех, кто платит по счетчику, аванса не требуют. Корреспондент издания разбирался в законности введенного нового порядка расчетов.
- В Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме четыре подъезда, в каждом по 15 квартир. В результате погибли 12 человек, возбуждено уголовное дело, задержано двое жителей Омской области.
- ФАС удовлетворила ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении ряда юрлиц у финского производителя шин Nokian Tyres. Там отметили, что если на сделку распространяются положения указа президента России №618, то она может быть совершена только после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
- В Казани возбуждено еще одно дело о взятке в отношении 37-летнего Булата Салимзянова, директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы. На сей раз речь идет о сумме в 20 тысяч рублей за лоббирование интересов при заключении контрактов.
- Власти Казани намерены увеличить порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Согласно проекту постановления, порог стоимости имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в 2023 году составит 2,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он вырастет на треть — в 2022 году он был установлен в 1,73 млн рублей.
- В Турции продолжает увеличиваться число погибших в ходе землетрясения, произошедшего в начале недели. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, в результате стихийного бедствия погибли уже больше 16 тысяч человек, пострадали — более 64 тысяч.
Ключевые события 351-го дня специальной военной операции на Украине:
- В МИД РФ прокомментировали видео, на котором, предположительно, расстреливают российских пленных: «Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию».
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв Владимира Зеленского к странам Европы предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение: «Как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки»
- Что касается хода спецоперации, то на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США.
- На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области.
- На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 Paladin производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Дарья ПинегинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым