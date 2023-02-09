VIP-фуршет на 12 персон, путеводитель на татарском, 20 футболок: ТЭФ-2023 обойдется почти в 8 миллионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ТЭФ-2023 пройдет с 5 по 7 апреля

Как стало известно «Реальному времени», в этом году Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности — ТЭФ-2023 обойдется в 7,946 миллиона рублей. Из них 6,6 миллиона предусмотрены на подготовку и проведение мероприятия, которое, к слову, является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском федеральном округе, еще 1,34 миллиона — на изготовление и поставку раздаточного материала для участников.

Согласно распоряжению Кабмина Татарстана от 5 октября 2022 года, ТЭФ-2023 пройдет в Казани с 5 по 7 апреля. В рамках форума запланирована специализированная выставка TatEnergyExpo-2023 и деловая программа.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Организационный комитет по подготовке и проведению ТЭФ-2023 возглавляет премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. У него есть три сопредседателя по согласованию: два заместителя министра энергетики России Евгений Грабчак и Павел Сниккарс и первый заместитель министра экономического развития страны Илья Торосов. Секретарь оргкомитета — глава татарстанского Минпромторга Олег Коробченко.

При проведении ТЭФ-2023 намерены задействовать шесть конференц-залов. Один из них должен быть рассчитан как минимум на 300 посадочных мест с рассадкой театр, с трибуной и президиумом вместимостью не менее 15 посадочных мест. Еще один конференц-зал, площадью как минимум 140 «квадратов», должен вмещать не менее 120 посадочных мест и иметь президиум вместимостью не менее 8 посадочных мест. Все залы требуется оборудовать свободной Wi-Fi зоной и системой онлайн-трансляции мероприятий.

К ТЭФ-2023 требуется подготовить несколько помещений для переговоров. Минимум один зал вместимостью не менее 12 посадочных мест как минимум на два часа в день и не менее одного зала, рассчитанного на не менее 15 посадочных мест как минимум на шесть часов на один день.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 1,34 млн рублей, заложенные на изготовление и поставку раздаточного материала для участников ТЭФ, оценили изготовление тысячу путеводителей форума формата А4 — 800 на русском и 200 на татарском языке, 300 бейджей на заседание Кабмина Татарстана и 1000 бейджей участника мероприятия. VIP-бейджей планируется изготовить 30 штук. Столько же предусмотрено для организаторов форума.

В задание также входит поставка 30 рамок для дипломов, 300 сертификатов и 100 дипломов, 20 футболок для волонтеров и 300 силиконовых браслетов-пропусков, 500 блокнотов формата А5 и столько же шариковых ручек, 50 ежедневников. Для награждения победителей смотра-конкурса изготовят 16 призовых кубков из прозрачного стекла. Также форму потребуется четыре памятных подарка победителям молодежного конкурса, три призовых кубка — победителям конкурса СМИ.

Канапе с тигровыми креветками на кофе-брейк

Для кофе-брейков необходимо предоставить помещение площадью от 200 «квадратов». Там должны поставить как минимум 25 столов для фуршетов. Кормить гостей международного форума на приветственном кофе-брейке планируют черным и зеленым чаем, кофе со сливками, сухофруктами и канапе на выбор: с сыром и виноградом, с курицей и сыром, с казылыком, с тигровыми креветками, а также мини-сэндвичами с лососем. Подадут на стол и традиционную татарскую выпечку — чак-чак, треугольники, губадию с кортом, перемячи и обычные пирожки с яблоками и с грибами, и более изысканные десерты, например, профитроли, мини-эклеры и мини-круассаны.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

На каждый день форума предусмотрен один комплексный обед. Готовить его планируют как минимум на 100 человек. В меню овощной и мясной салаты, первое и второе блюдо, гарнир в виде риса, картофеля или овощей, чай и кофе с сахаром с выпечкой — треугольник, перемяч, пирожное — на выбор. На столы также накроют мясное ассорти — говяжий и куриный рулет, язык, колбасу, подкопченную говядину, рыбное ассорти — слабосоленый лосось, масляная рыба, копченый угорь и тигровые креветки, овощное ассорти — огурцы, помидоры, болгарский перец, редис и маслины, а также фруктовое ассорти — мандарин, киви, ананас, яблоко и банан.

Отдельное меню предусмотрено для VIP-гостей — оно рассчитано как минимум на 12 человек. Так, например, в комплексный обед и завтрак для них включены конина с овощами. К обеду также подадут фаршированный, перец, казылык, овощное, мясное, фруктовое и рыбное (запеченная стерлядь, слабосоленая семга, раковые шейки) ассорти.

Бюджет ТЭФ ненамного увеличился

В 2022 году Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности проходил с 19 по 21 апреля, хотя изначально планировался на 13—15 апреля. Мероприятие принял МВЦ «Казань Экспо».

ТЭФ-2022 года обошелся в 7,919 миллиона рублей. То есть за год бюджет, с учетом средств, потраченных на изготовление и поставку раздаточного материала для участников, чуть вырос.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На форуме выступил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов, замглавы Минмпромторга страны, а на тот момент вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, член правления — управляющий директор ООО «СИБУР» Руслан Гиззатуллин и многие другие известные спикеры. Обсуждалось снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, государственная программа энергосбережения до 2035 года, энергоемкость ВРП Татарстана, дефицит конкурентоспособной электрической энергии и другие вопросы.



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Татьяна Демина