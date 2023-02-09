«Опять взятка»: в деле директора учебного центра ФАС Салимзянова появился новый эпизод

В Казани возбуждено еще одно дело о взятке в отношении 37-летнего Булата Салимзянова, директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы. На сей раз речь идет о сумме в 20 тысяч рублей за лоббирование интересов при заключении контрактов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по РТ.



Напомним, в конце января Салимзянов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 104 тысяч рублей, после чего по ходатайству Следкома отправлен Приволжским судом Казани под домашний арест. Вину, по данным источников «Реального времени», подозреваемый признал.

Новое дело против него в СК возбудили 8 февраля. Его фабула схожа с первым, но в роли взяткодателя фигурирует директор иной коммерческой фирмы.



Предварительно установлено: с августа 2020 года по июнь 2021 года между директором центра ФАС Салимзяновым и руководителем фирмы были заключены договора на оказание рекламных услуг. При этом, по версии силовиков, антимонопольщик через учредителя фирмы довел до директора информацию, что за два заключенных договора нужно заплатить по 10 тысяч рублей, указав счета двух доверенных лиц. Таким образом были перечислены 20 тысяч рублей «за общее покровительство в виде лоббирования интересов» конкретной организации и «создание условий для исполнения договоров в будущем».

Адвокат Салимзянова новое дело пока не комментирует. Источники «Реального времени» не исключают, что этот эпизод в деле директора учебного центра ФАС не последний.



Булату Салимзянову — 37. Кандидат юридических наук. Закончил Казанский госуниверситет и Московскую академию предпринимательства. В антимонопольной службе уже 14 лет. Был помощником главы руководителя УФАС в Татарстане, и начальником отдела — замглавы УФАС Марий Эл.