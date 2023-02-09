Казань может принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Министерство спорта Татарстана находится в диалоге с Международной федерацией плавания (World Aquatics) по вопросу переноса чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта в Казани на 2029 год. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Чемпионат мира в Казани не отменен, его перенесли на 2029 год. Все остальное останется по-прежнему, — рассказал Леонов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, сегодня Казань лишили чемпионата мира по водным видам спорта, которые должны были состояться в 2025 году. Состязания были перенесены в Сингапур. Сроки проведения турнира пока не определены.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов