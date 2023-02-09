Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула должность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минкультуры России, у нее истек трудовой договор.

Зельфира Трегулова родилась 13 июня 1955 года в Латвии. Ее отец был родом из Татарстана, а мать — из Киргизии. На должности генерального директора Третьяковской галереи работала с 10 февраля 2015 года. В общей сложности Трегулова проработала там 8 лет. С 20 ноября 2018 года является членом Совета при президенте по культуре и искусству.

Новой главой Третьяковской галереи назначена Елена Проничева. С 15 декабря 2020 года она возглавляла московский Политехнический музей. Также новый гендиректор работала на различных должностях в комитете по бюджету и налогам в Государственной думе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2017 году директор Третьяковской галереи рассказывала о работе галереи. Например, она отмечала, что при ее руководстве поток посетителей в залы Третьяковской галереи вырос почти вдвое.



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Айрат Назипов