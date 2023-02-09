Дмитрий Медведев заявил о планах производства и модернизации тысяч танков в России

В ответ на попытки Украины получить западные ракеты и танки Россия увеличит производство различного вооружения, рассказал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.



По его словам, речь идет в том числе о производстве и модернизации тысяч танков:

— Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений, военной техники, включая современные танки, — приводит его слова RT.

Первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев, заявил в среду министр обороны Германии Борис Писториус.



На позапрошлой неделе власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.

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Маргарита Головатенко