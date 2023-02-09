ФАС разрешила «Татнефти» приобрести шинный бизнес Nokian Tyres в России

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

ФАС удовлетворила ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении ряда юрлиц у финского производителя шин Nokian Tyres. Об этом пишет «Интерфакс».

— ФАС России одобрила три ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» в размере 100% у компании Nokian Tyres, — сказал представитель антимонопольной службы.

В ФАС отметили, что если на сделку распространяются положения указа президента России N618, то она может быть совершена только после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О продаже Nokian Tyres бизнеса «Татнефти» стало известно в конце октября. «Татнефть» выпускала шины под брендом Kama Tyres, но после введения санкций ЕС против шинных предприятий нефтекомпания продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». Но это не значило, что «Татнефть» выходит из бизнеса. СМИ сообщали, что структуры претендовали на покупку шинного завода финского производителя Nokian Tyres в Ленинградской области.

В начале декабря «Реальное время» выяснило, что финская компания — производитель шин хочет найти регионального представителя в Казани. Кандидат должен отвечать на только за Татарстан, но и за соседнюю Чувашию.

Кроме того, в конце прошлого года стало известно, что ПАО «Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в России. Соответствующее ходатайство поступило в ФАС.

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Айрат Назипов