Счетная палата указала на недостаточное финансирование трассы М-12

Стоимость строительства трассы М-12 (Москва — Казань), входящей в федеральный проект «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), снова подорожала — до 911,67 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на отчет аудиторов Счетной палаты по итогам проверки проекта в 2022 году.

— Объем финансирования строительства автодороги М-12 недостаточен, — заявил аудитор Валерий Богомолов.

Он добавил, что, согласно паспорту проекта, на строительство трассы предусмотрено 622 млрд рублей. Однако в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией стоимость строительства составляет 911 млрд рублей. Поэтому паспорт федерального проекта требует уточнения.

По итогам проверки аудиторы направили предложения в правительство, а также в Генпрокуратуру в части претензий к расходованию средств в ходе строительства.

Отметим, что председатель правления «Автодора», курирующего строительство трассы, Вячеслав Петушенко ранее заявлял, что расходы увеличивались из-за подорожания строительных материалов.

Фото: t.me/avtodorgk (первый участок трассы М-12 во Владимирской области)

После проверки Счетной палаты стоимость строительства трассы М-12 обозначена в 901 млрд рублей. Но аудиторы обращают внимание, что она может увеличиться из-за обнаружения на участках в Татарстане и Нижегородской области подземных провалов (карстов) глубиной 2—3 м и диаметром до 20 м, так как проектной документацией устранение провалов не предусматривалось. А значит, нужно внести коррективы в документацию и увеличить финансирование.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что строительство трассы М-12 до Тюмени планируют завершить до конца 2024 года. 1 декабря Хуснуллин отчитался о проделанной на трассе М-12 работе. В конце 2022 года сообщалось, что стоимость проезда по новым участкам трассы, которая соединяет Москву и Казань, составит чуть больше 220 рублей.



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Илина Хакимова