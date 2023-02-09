Татарстан занял шестое место в рейтинге качества жизни

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Агентство стратегических инициатив составило рейтинг качества жизни в регионах России. Согласно подсчетам специалистов, республика заняла шестое место.

По мнению аналитиков, Татарстан по качеству жизни уступает Москве, Санкт-Петербургу, Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Также в десятку субъектов страны с самым высоким уровнем жизни вошли Белгородская, Калининградская и Тульская области, а также Чеченская Республика.

Фото: агентство стратегических инициатив

Рейтинг качества жизни был составлен по десяти критериям: медицинское обслуживание, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, соцзащита, госуслуги и сервисы, а также возможности для работы и своего дела.

Напомним, в январе Казань не вошла в десятку городов­–лидеров по качеству жизни среди городов с населением более 250 тысяч человек. Столица Татарстана заняла 23-е место, уступив Набережным Челнам — 17-е место. Рейтинг составил финансовый университет при правительстве России.

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Айрат Назипов