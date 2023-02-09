Татарстан занял шестое место в рейтинге качества жизни
Агентство стратегических инициатив составило рейтинг качества жизни в регионах России. Согласно подсчетам специалистов, республика заняла шестое место.
По мнению аналитиков, Татарстан по качеству жизни уступает Москве, Санкт-Петербургу, Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
Также в десятку субъектов страны с самым высоким уровнем жизни вошли Белгородская, Калининградская и Тульская области, а также Чеченская Республика.
Рейтинг качества жизни был составлен по десяти критериям: медицинское обслуживание, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, соцзащита, госуслуги и сервисы, а также возможности для работы и своего дела.
Напомним, в январе Казань не вошла в десятку городов–лидеров по качеству жизни среди городов с населением более 250 тысяч человек. Столица Татарстана заняла 23-е место, уступив Набережным Челнам — 17-е место. Рейтинг составил финансовый университет при правительстве России.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым