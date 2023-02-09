Власти Казани повысят пороговые значения стоимости имущества, подлежащего налогообложению
Как выяснило «Реальное время», власти Казани намерены увеличить порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Документ должны опубликовать в скором времени.
Согласно проекту постановления, порог стоимости имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в 2023 году составит 2,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он вырастет на треть — в 2022 году он был установлен в 1,73 млн рублей.
На 33,4% в этом году вырастет и порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи в количестве от двух до 12 человек и подлежащего налогообложению. «Реальное время» публикует сравнительную таблицу, суммы указаны в рублях:
|
2022
|
2023
|
для семьи из двух человек
|3 459 888
|
4 615 668
|
для семьи из трех человек
|5 189 832
|
6 923 502
|
для семьи из четырех человек
|6 919 776
|
9 231 336
|
для семьи из пяти человек
|8 649 720
|
11 539 170
|
для семьи из шести человек
|10 379 664
|
13 847 004
|
для семьи из семи человек
|12 109 608
|
16 154 838
|
для семьи из восьми человек
|13 839 552
|
18 462 672
|
для семьи из девяти человек
|15 569 496
|
20 770 506
|
для семьи из десяти человек
|17 299 440
|
23 078 340
|
для семьи из одиннадцати человек
|19 029 384
|
25 386 174
|
для семьи из двенадцати человек
|20 759 328
|
27 694 008
Также в 2023 году в Казани увеличат еще одно пороговое значение для принятия решения о признании граждан малоимущими — размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека. Он составит 37 836 рублей, что на 18,5% больше, чем в прошлом году (31 929 рублей).
Напомним, власти Казани увеличили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе для расчета размера платежеспособности молодых семей. На первый квартал 2023 года он установлен в 128 213 рублей — на 5,3% больше, чем в предыдущем квартале.
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