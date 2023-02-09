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Власти Казани повысят пороговые значения стоимости имущества, подлежащего налогообложению

12:55, 09.02.2023
Власти Казани повысят пороговые значения стоимости имущества, подлежащего налогообложению
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Как выяснило «Реальное время», власти Казани намерены увеличить порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Документ должны опубликовать в скором времени.

Согласно проекту постановления, порог стоимости имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в 2023 году составит 2,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он вырастет на треть — в 2022 году он был установлен в 1,73 млн рублей.

На 33,4% в этом году вырастет и порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи в количестве от двух до 12 человек и подлежащего налогообложению. «Реальное время» публикует сравнительную таблицу, суммы указаны в рублях:

2022

2023

для семьи из двух человек

 3 459 888

4 615 668

для семьи из трех человек

 5 189 832

6 923 502

для семьи из четырех человек

 6 919 776

9 231 336

для семьи из пяти человек

 8 649 720

11 539 170

для семьи из шести человек

 10 379 664

13 847 004

для семьи из семи человек

 12 109 608

16 154 838

для семьи из восьми человек

 13 839 552

18 462 672

для семьи из девяти человек

 15 569 496

20 770 506

для семьи из десяти человек

 17 299 440

23 078 340

для семьи из одиннадцати человек

 19 029 384

25 386 174

для семьи из двенадцати человек

 20 759 328

27 694 008

Также в 2023 году в Казани увеличат еще одно пороговое значение для принятия решения о признании граждан малоимущими — размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека. Он составит 37 836 рублей, что на 18,5% больше, чем в прошлом году (31 929 рублей).

Напомним, власти Казани увеличили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе для расчета размера платежеспособности молодых семей. На первый квартал 2023 года он установлен в 128 213 рублей — на 5,3% больше, чем в предыдущем квартале.

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Татьяна Демина
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