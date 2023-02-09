Власти Казани повысят пороговые значения стоимости имущества, подлежащего налогообложению

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Как выяснило «Реальное время», власти Казани намерены увеличить порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Документ должны опубликовать в скором времени.

Согласно проекту постановления, порог стоимости имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в 2023 году составит 2,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он вырастет на треть — в 2022 году он был установлен в 1,73 млн рублей.

На 33,4% в этом году вырастет и порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи в количестве от двух до 12 человек и подлежащего налогообложению. «Реальное время» публикует сравнительную таблицу, суммы указаны в рублях:

2022 2023 для семьи из двух человек 3 459 888 4 615 668 для семьи из трех человек 5 189 832 6 923 502 для семьи из четырех человек 6 919 776 9 231 336 для семьи из пяти человек 8 649 720 11 539 170 для семьи из шести человек 10 379 664 13 847 004 для семьи из семи человек 12 109 608 16 154 838 для семьи из восьми человек 13 839 552 18 462 672 для семьи из девяти человек 15 569 496 20 770 506 для семьи из десяти человек 17 299 440 23 078 340 для семьи из одиннадцати человек 19 029 384 25 386 174 для семьи из двенадцати человек 20 759 328 27 694 008

Также в 2023 году в Казани увеличат еще одно пороговое значение для принятия решения о признании граждан малоимущими — размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека. Он составит 37 836 рублей, что на 18,5% больше, чем в прошлом году (31 929 рублей).

Напомним, власти Казани увеличили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе для расчета размера платежеспособности молодых семей. На первый квартал 2023 года он установлен в 128 213 рублей — на 5,3% больше, чем в предыдущем квартале.

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Татьяна Демина