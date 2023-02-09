Скончался последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев

На 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Иван Силаев родился в 21 октября 1930 года в Нижегородской области. После окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе (ныне — Филиал ПАО «ОАК» — НАЗ «Сокол»), где прошел путь от мастера до директора предприятия.

— При освоении серийного производства цельносварного самолета МиГ-25 под руководством И.С. Силаева инженерно-техническими специалистами завода были разработаны новейшие технологии, внедрен комплекс уникального сварочного, механообрабатывающего, кузнечно-прессового и штамповочного оборудования, создан мощный лабораторно-исследовательский комплекс для отработки и оценки эффективности функционирования самолетных бортовых систем, — отметили в пресс-службе.

Фото: ru.wikipedia.org

В 1974 году Ивана Силаева перевели в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где он работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985—1990 годы занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, а в период с 1990 по 1991 годы был председателем совета министров РСФСР.

За свой труд Иван Силаев был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и медалями.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов