Психология, мотивация и научная фантастика: что казанцы читали чаще всего в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань — один из самых читающих городов России. Как сообщили «Реальному времени» в книжном сервисе Литрес, чаще, чем в столице Татарстана, читают и слушают аудиокниги только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Наибольшей популярностью в Татарстане, как и в целом по России, пользовались книги в жанрах фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, а также литература по формированию навыков.

Казанцы массово выбирают «психологические» книги

Прорывом года стала книга под названием «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Это хит продаж по всей стране. Как нетрудно догадаться, издание рассказывает о том, как важно заботиться о себе. Оно призывает читателя к внутреннему разговору и помогает услышать собственный голос среди множества других. Автор книги — журналистка Ольга Примаченко. Она говорит с читателем о принятии чувств, желаний и тела, а также о расставлении приоритетов и границ.

На втором месте по популярности у казанцев аудиокнига под названием «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень». Как сказано в описании, книга помогает многим читателям пережить сложный период в жизни, научиться противостоять страхам в ситуации неопределенности, разрешить себе жить полной жизнью и изменить фокус внимания, чтобы различные внешние факторы не влияли на настроение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Реальная история шестнадцатилетней балерины Эдит Эгер, пережившей все ужасы Аушвица, Маутхаузена и Гунскирхена — лагерей смерти, замыкает тройку лидеров рейтинга. Книга называется «Выбор. О свободе и внутренней силе человека». Она интересна читателям, которые не только изучают психологию, но и хотят узнать о внутренней силе человека.

Художественное произведение «Тревожные люди» шведского писателя Фредрика Бакмана также полюбилось казанцам. В ней автор рассказывает историю о захвате заложников в квартире. В ожидании штурма новоиспеченные жертвы начинают делиться друг с другом сокровенными тайнами, что вынуждает грабителя задуматься о добровольной сдаче в руки полиции, лишь бы не находиться в замкнутом помещении вместе с невыносимыми людьми.

В топ-5 вошла еще одна аудиокнига, связанная с психологией, — она называется «Подсознание может все». Автор Джон Кехо рассказывает читателю о возможности использования внутренних резервов, которые скрыты в подсознании каждого человека. Он разработал программу, которая, как он уверен, поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему.

Остальные, менее популярные, книги относятся к художественным произведениям. Например, на шестом месте расположился известный всему миру роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». Он был написан еще в 1948 году.

Скриншот обложки книги

Вышедший в 2021 году роман российского писателя Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубиконом» расположился на седьмом месте. Действие романа происходит в постапокалиптическом будущем. Еще одна книга автора культовых произведений также стала одним из лидеров продаж. Речь идет о романе «Лето волонтера». Как и в предыдущем случае, книга относится к жанру научной фантастики.

Определенная часть казанской аудитории интересуется темой личных финансов. Именно такие читатели покупали книгу под названием «Самый богатый человек в Вавилоне». Она посвящена распределению семейного бюджета, чтобы не только не выходить за его пределы, но и создать финансовую подушку безопасности даже при небольших доходах. Автор дает советы читателю о том, как избавиться от долгов, скопить первичный капитал и определить личные границы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замыкает десятку лидеров книга «Жена на 10 лет». Автор — Оксана Ильина рассказывает об истории Дианы. Девушка шла устраиваться уборщицей в солидную компанию, но вместо этого ей предложили стать фиктивной женой самого завидного жениха в городе, который обещал помочь ее семье. Супругой она должна была быть в течение 10 лет.

Что читают в других регионах страны?

Если же говорить о других регионах России, то выбор читателей от Казани отличается несильно. Как и в столице Татарстана, российская аудитория отдает предпочтение книгам о мотивации и психологии.

Особняком здесь стоит книга «1984». Если в Казани по показателю продаж она заняла лишь шестое место, то в целом по стране роман-антиутопия занял вторую строчку. Культовое произведение Джорджа Оруэлла уступило лишь книге «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также стоит отметить отсутствие интереса казанской публики к писателю Виктору Пелевину. Его книга «KGBT+» не вошла в десятку самых популярных книг. Тогда как в целом по стране она заняла седьмую строчку в рейтинге продаж. Сам же автор книги рассказывает в ней историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии.

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Айрат Назипов