Прокуратура нашла нарушения в работе казанской УК после обрушения фасада жилого дома
Прокуратура Московского района Казани выявила нарушения жилищного законодательства в работе управляющей компании, которая отвечает за многоквартирный дом №9 на улице Рахимова. Там сегодня обрушился фасад дома.
— Инцидент произошел около 17 часов 7 февраля 2023 года — над подъездом №2 и по периметру над кровлей многоквартирного дома №9 произошло частичное обрушение кирпичной кладки. О случившемся в управляющую компанию сообщила одна из местных жительниц, — уточнил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
В адрес руководителя организации было внесено представление с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.
Напомним, надзорное ведомство сообщило об инциденте утром. Тогда же представители прокуратуры выехали на место для проверки информации.
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