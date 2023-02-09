Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели 17-летней девушки в Казани

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и результатах первоначальных следственных действий после смерти 17-летней девушки в Казани.

Как напомнили в пресс-службе СК, инцидент произошел 7 февраля 2023 года в одном из частных домов по улице Зелинского. Также в тот день угарным газом отравились четверо детей и подростков 2008-2015 годов рождения. Все они находились в одном помещении.

— По версии следствия, причиной отравления послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отмечается в заявлении.

Фото: sledcom.ru

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, прокуратура Авиастроительного района Казани взяла расследование дела на контроль. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов