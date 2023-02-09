Из Казани перенесен чемпионат мира 2025 года по водным видам спорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чемпионат мира по водным видам спорта, который планировалось провести в Казани в 2025 году, перенесен в Сингапур. Об этом сообщила Международная федерация плавания.



— Сегодня World Aquatics объявила о присуждении Сингапуру права на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, — говорится в сообщении.

Сроки проведения соревнований пока не определены. Чемпионат, напомним, объединяет шесть видов спорта: плавание, водное поло, дайвинг, спортивное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг. Ожидается, что в нем примут участие более 2,5 тысячи спортсменов 209 национальных федераций-членов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом месяце министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказывал, что его ведомство продолжает переговоры с Международной федерацией плавания по поводу проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Казани в 2025 году. Информации о переносе мероприятия на тот момент не было.



«Реальное время» направило запрос в Минспорта Татарстана.

Напомним, Казань также лишилась права на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Он пройдет в Афинах.



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Татьяна Демина