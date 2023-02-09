В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд

Фото: Анатолий Локоть/telegram

В Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме 4 подъезда, в каждом по 15 квартир. Пожарные и спасатели ведут поисково-спасательные работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по России.

По состоянию на 7.13 известно о двух погибших и семи пострадавших. По словам начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, под завалами могут оставаться как минимум три человека.

Сообщение о хлопке газа в жилом доме с последующим горением поступило в 3.43. В результате происшествия произошло обрушение среднего подъезда. В настоящее время открытое горение ликвидировано, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют расположенные рядом квартиры.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области сообщили, что идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрос очевидцев, а также назначается комплекс необходимых судебных экспертиз.

— В связи с обрушением части жилого дома в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сказано в сообщении.

В пресс-службе МЧС добавили, что сейчас проводится пофамильная проверка всех жильцов квартир с обзвоном по сотовым телефонам и уточнением их местонахождения. Отмечается, что, предположительно, к моменту ЧП большинство жильцов ушло на работу.

На этой неделе в жилом доме в Тульской области взорвался газ, обрушился подъезд в Ефремове. Четыре человека погибли. По факту происшествия прокуратура начала проверку, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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Илина Хакимова