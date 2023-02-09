Владимир Путин анонсировал создание в России нацпроекта по беспилотникам

Президент России Владимир Путин объявил о планах создать в стране национальный проект по беспилотным системам. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

— В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов и, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства. Я недавно на одной из площадок видел, сколько у нас интересных, новых — даже в этой отрасли, уже продвинули, казалось бы, — новых идей, — подчеркнул президент.

Также он поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, «Ростех» планирует производить беспилотники из отечественных комплектующих через год. На предприятии отметили, что для такого перехода в корпорации есть все необходимые ресурсы.

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Айрат Назипов