Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 16 170 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Турции продолжает увеличиваться число погибших в ходе землетрясения, произошедшего в начале недели. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, в результате стихийного бедствия погибли уже больше 16 тысяч человек.

— На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых 64 194, — сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось о гибели 14 014 человек и ранении 63 794 граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.

Напомним, в Татарстане организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.

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Айрат Назипов