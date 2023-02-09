Ренат Мистахов: «По «Метеорам» мы планируем выйти на объемы советского периода»

Глава СК «Ак Барс» — о планах выпускать до восьми скоростных пассажирских судов в год для речных перевозок в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские судостроители в этом году планируют сдать четыре скоростных пассажирских судна «Метеор-2020», а также обновить несколько судов для речных перевозок, отремонтировать причалы и дебаркадеры республики. Как рассказал «Реальному времени» глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, два новых теплохода скоро будут переданы заказчику в ХМАО, следующие «Метеоры» в течение года смогут курсировать по рекам республики. Но завод готов выйти и на большие объемы: «Мы ожидаем, что на нашем заводе Татарстан разместит заказ на изготовление шести «Метеоров», и мы начнем их строить с последующим выходом на бо́льший объем заказа». Подробнее — в материале «Реального времени».

Река требует высоких скоростей



В Татарстане в последние годы активно обсуждают вопросы замещения устаревших судов пассажирского речного транспорта. Одним из вариантов решения проблемы станет запуск высокотехнологичных «Метеоров» нового поколения.

Как рассказали «Реальному времени» в судостроительной корпорации «Ак Барс», два высокоскоростных теплохода уже готовы и этим летом будут переданы заказчику — Ханты-Мансийскому автономному округу. Еще два строятся для нужд Татарстана. Сдать их планируют в течение года.

Пассажирское судно на подводных крыльях — проект 03830 «Метеор-2020» — по заказу татарстанской корпорации было спроектировано нижегородским КБ «СиТех». От другой новой модели — «Метеор-120Р», которую с недавнего времени выпускает нижегородское ЦКБ им. Алексеева, зеленодольский «Метеор» отличает ряд особенностей. Теплоход «Метеор-2020» сразу встает на два крыла, избегая таким образом лишних топливных затрат, он почти на 2,5 метра больше в длину и ширину, вмещает 122 пассажира. Судно развивает скорость до 80 км/час, то время как нижегородский «Метеор-120Р» лишь 65 км/ час. К тому же татарстанский теплоход способен выполнить 13-часовой рейс, а это на 5 часов больше, чем у конкурента.

— Новый «Метеор-2020» может ходить от Казани в Булгары, Тетюши, Ульяновск или Самару, или же вверх по Волге — Чебоксары или Нижний Новгород, — рассказал изданию о вариантах использования судна глава СК «Ак Барс» Ренат Мистахов.



Чтобы сегодня обеспечить потребности республики, в год требуется выпускать не менее шести метеоров, считает Мистахов. Фото: Динар Фатыхов

По его словам, хотя судоходству большую конкуренцию составляют авиация и автотранспорт — река тоже требует высоких скоростей, чтобы пассажиры могли быстро и с комфортом добраться до пункта назначения. Чтобы обеспечить потребности Татарстана в новых судах пассажирского речного транспорта, в год планируется выпускать не менее шести «Метеоров».

— Чтобы доехать куда-то на «Метеоре» в летний период людям приходиться покупать билеты за месяц — это не должно быть так. Пока нами построено два теплохода. Но мощности производства позволяют строить шесть — восемь судов в год. Мы планируем выйти на объемы, которые существовали в период СССР, когда было целевое планирование и выпускалось 10 «Метеоров» в год и еще два были переходящими на следующий. Пока мы можем предложить от шести до восьми единиц, но если будет потребность — можем нарастить объем, — заверил Мистахов.

Глава корпорации отметил, что для достижения этой задачи у Зеленодольского судостроительного завода есть все возможности — на предприятии провели масштабную модернизацию, установили новые станки и все необходимое для строительства судов оборудование. Стоимость одного «Метеора-2020» — 550 млн рублей, но сейчас рассчитываются механизмы финансовой схемы лизинга пассажирских судов. «Мы ожидаем , что на нашем заводе Татарстан разместит заказ на изготовление шести «Метеоров», и мы начнем их строить с последующим выходом на больший объем заказа», отметил Мистахов.

По его словам, интерес к новым «Метеорам» помимо ХМАО и самой республики, сегодня уже проявляют и другие регионы России — Самара, Саратов, Ульяновская область.

Пассажирское судно на подводных крыльях — проект 03830 «Метеор-2020» — по заказу татарстанской корпорации было спроектировано нижегородским КБ «СиТех». Фото: Динар Фатыхов

Чисто рабочая машина для межсезонья

Кроме «Метеора» на зеленодольской верфи построили еще одно судно — это проект ледового класса — А-217. По словам судостроителей, — чисто рабочая машина.

— Он не такой скоростной — около 20 км/час, и был построен, чтобы перевозить людей, например, на дачи в межсезонье. Эта машина может идти в тонком, битом льду до 30 см, когда ни машины, ни другой вид транспорта не может обеспечить перевозку. Мы его сделали так, чтобы он был удобен для простого обывателя, чтобы ничего не ломалось, даже, если очень захочешь, а дачники могли бы легко перевозить свой груз — доски, тележки, велосипеды — все для этого есть».

По словам директора компании «Волгататсудоремонт» и капитана теплохода «Арабелла» Романа Лизалина, это судно уже зарекомендовало себя:

— Мы провели различного рода испытания — ходовые, на дальние дистанции ходили на нем и ветро-волновую нагрузку испытывали. В этом году мы планируем это судно передать республике, хотя изначально пароход планировалось передать в пользование Архангельской области, но сделка не состоялась.

Кроме «Метеора», на зеленодольской верфи построили еще один вид речного судна, это проект ледового класса — А-217. Фото: Динар Фатыхов

Проблемы с импортными деталями — решаемы



Другой знаменитый теплоход, детище татарстанских судостроителей — первый газоход «Чайка» — судно, способное работать на сжиженном природном газе, сейчас в Санкт-Петербурге. Оно будет перевозить пассажиров из Северной Пальмиры в Кронштадт.

— «Чайку» мы построили специально для республики, чтобы заходить в Казанку, и впервые за 60 лет с таким большим судном мы в ее акваторию зашли, дошли до моста «Миллениум» и обратно развернулись. Этот проект очень заинтересовал «Газпром», тем более это его идея по реализации сжиженного газа, и они очень просили республику передать этот газоход на маршрут в Петербург — там гораздо больше поток людей и больше возможностей в перспективе на какой-то регион выйти с этим проектом, — пояснил Ренат Мистахов.

Судно отличают экологичность, моторесурс и невысокая стоимость топлива в сравнении с дизельным, отметил собеседник издания.

Проект второй «Чайки» уже на дизельном двигателе пока отложили. По словам главы СК «Ак Барс», она больше рассчитана на прогулочные экскурсии, нежели на регулярные речные перевозки: «Этот теплоход имеет большой салон на 200 пассажиров и сверху надстройку, где можно устраивать дискотеки. Республика же в первую очередь думает о населении, его перевозке — это дачники, которые не имеют своего автотранспорта. Поэтому Минтранс республики, руководство Татарстана больше смотрит на рабочие машины, которые могут перевозить пассажиров».

Все новые корабли строятся в основном с использованием отечественных комплектующих, заверили татарстанские судостроители, хотя по началу, из-за антироссийских санкций они столкнулись с проблемой импортозамещения, в том числе при ремонте судов. Тем не менее, как подчеркнул Роман Лизалин, все эти проблемы решаемые. В качестве примера он привел недавний переход с двигателей германского производства на двигатели, закупленные у китайских партнеров. Кроме того, речь идет о более перспективных проектах — запуске российского производства судостроительных двигателей.

«Чайку» Татарстан передал Санкт-Петербургу. Фото: предоставлено Романом Лизалиным

«Бесконечно ремонтировать суда невозможно»

Еще одно из направлений деятельности, которым Роман Лизалин занимается с 2015 года, — это ремонт пассажирских судов. Компания «ВТС» под его руководством ежегодно ремонтирует по пять-шесть различных судов. В этом году большие планы и по обновлению дебаркадеров — всего отремонтируют восемь плавучих пристаней.

— К началу навигации мы сдаем владельцам три готовых после ремонта пассажирских судна и еще две единицы планируем сдать в летний период. В перспективе планируем нарастить объемы, чтобы выйти на ремонт 6-8 единиц пассажирских судов типа «Москва» или «Ом» — те самые, которые пользуются причальными дебаркадерами. Мы и проводим эту работу, чтобы вся инфраструктура действовала как единый организм, чтобы наши граждане этим активно пользовались, — рассказал Лизалин.

Однако, по его словам, в скором времени даже капитальный ремонт не поможет судам, курсирующим по рекам республики. По его оценке, прежние модели «Метеоров» и речные трамвайчики морально и физически устаревают: «Мы стараемся поддерживать техническое состояние старых судов, то и дело ведем их ремонт. Но здесь ведь еще и о безопасности идет речь — этому уделяется громадное значение. И все же бесконечно ремонтировать эти суда невозможно». В этом случае вся надежда на обновление пассажирского речного флота, в том числе при помощи новых «Метеоров-2020».

«На дебаркадеры печально смотреть»

В акватории рек Татарстана сегодня насчитывается 22 дебаркадера, однако в эксплуатации находится лишь половина из них. У каждого высокая степень износа. Реконструировать восемь дебаркадеров и оснастить их современным оборудованием — задача на этот год.



— Эти дебаркадеры в очень плохом состоянии, ужасном состоянии — печально на это смотреть. Мы знаем, что этими пристанями пользуются жители республики. И самая основная идея — мы хотим провести глубокий ремонт и модернизацию, но при этом сохранить аутентичный, первозданный вид, не нарушить его, чтобы вся стилистика построек осталась прежней. У нас есть определенные наработки по этому делу, обрастаем нужными компетенциями, чтобы можно было применить новые, высокие технологии, — поделился он планами с «Реальным временем».

По предварительной оценке, капитальный ремонт плавучих пристаней обойдется в 40—50 млн рублей. Сумма, которая потребуется на восстановление каждого из восьми дебаркадеров, по словам Лизалина, будет рассчитываться индивидуально — все зависит от степени износа.

Проект по модернизации дебаркадеров станет одним из шагов по созданию современной речной инфраструктуры в республике. Если он получит поддержку руководства республики, начнут претворять в жизнь. Между тем уже разрабатываются технические условия для его реализации, задача на ближайшее время — выйти на разработку проектной документации.