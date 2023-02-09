Подкупили иномаркой? В Казани задержали главного специалиста по снабжению ПСО «Казань»

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Фигуранткой дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере стала главный специалист отдела материально-технического снабжения ПСО «Казань» Марина Туманова. Ее подозревают в незаконном пользовании иномаркой, переданной по доверенности мужу Тумановой фирмой-контрагентом ПСО, сообщают источники «Реального времени».



По версии СК и БЭП, автомобиль Kia K5 был приобретен в лизинг и передан супругу фигурантки в конце октября 2021 года неким ООО — после того, как ПСО «Казань» заключило с данной фирмой договор поставки негорючих полимерных панелей на сумму свыше 20 млн рублей. При этом сами панели, как полагают силовики, были закуплены у официального дистрибьютора почти в три раза дешевле. За выбор поставщика на основе анализа коммерческих предложений отвечала Туманова.

Стоимость незаконно полученных услуг в виде пользования автомобилем Kia K5 с октября 2021-го по ноябрь 2022 года оперативники БЭП оценили в 1,53 млн рублей.

Один из источников «Реального времени» отмечает: вышеназванная поставка осуществлялась в рамках работ по государственному оборонному заказу по строительству космодрома «Восточный».

Дело против Тумановой было возбуждено 6 февраля, 7-го ее задержали. Вину подозреваемая не признает, отмечают источники издания.

Сегодня Приволжский райсуд Казани отправил ее под домашний арест до 6 апреля. Именно об этой мере пресечения просил следователь четвертого отдела Следкома по РТ Рустем Закирзянов, и представитель прокуратуры Приволжского района Чулпан Шаехова его поддержала.

Не возражала и сама подозреваемая.

В Следкоме и МВД данное дело пока не комментируют.

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Ирина Плотникова