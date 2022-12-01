Итоги дня: морозы в Татарстане, повышение тарифов на ЖКУ, приговор братьям Магомедовым
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 1 декабря:
- В Татарстане с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги. Индексация прошла на восемь месяцев раньше запланированного. В этом году их уже повышали — они выросли с 1 июля. Следующая индексация тарифов запланирована на июль 2024 года.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о выполнении плана по укладке асфальта на М-12 на этот год — дорожное покрытие есть уже на более 70% трассы. Пустить движение по всему ходу трассы до Казани планируют уже в 2023-м.
- На основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, которому предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ, в этом году заведено несколько исполнительных производств по взысканию налогов и сборов на общую сумму в 385,6 тыс. рублей. Два приказа выданы судебным участком №3 по Приволжскому району Казани 25 августа и 2 сентября. Еще один выдан 8 августа в ИФНС по Московскому району — взыскание налогов на 7 734 рубля.
- В 13 районах Татарстана зафиксировано превышение республиканского показателя по инфицированию ВИЧ. В текущем году только на двух районах республики не выявили заболевших — в Атнинском и Черемшанском. Превышение республиканского показателя заболеваемости наблюдается в 13 районах. Наиболее значительно, в полтора раза и более, в четырех районах — Аксубаевский, Бавлинский, Бугульминский и Верхнеуслонский.
- На окраине Казани многоэтажками и прочей недвижимостью планируют застроить участок восточнее поселка Вишневка. Два жилых микрорайона разделят улицей местного значения — появятся 14 многоэтажек на 5 380 человек. Для детей новоселов построят два детских сада — на 340 и 220 мест при потребности в 436 мест и школу на 1 224 ученика при потребности 920 мест.
- С января по ноябрь в России ввели порядка 92 млн кв. м жилья — сколько же построили за весь 2021 год. В этом году по итогам 12 месяцев ожидается рекорд, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам. Она вошла в состав команды Этери Тутберидзе. Помимо нее в список попала еще одна уроженка Казани — Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. В команде Этери Тутберидзе также заявлены Софья Акатьева, Арсений Федотов и Алиса Двоеглазова.
- Владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и 2,5 млн рублей штрафа, его брата — Магомеда Магомедова — к 18 годам колонии строгого режима и 2,5 миллиона рублей штрафа. Суд признал их виновными в создании организованного преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 млн и растрате. Братья находились под стражей с 2018 года, вину не признали.
- Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации — детсады, школы, поликлиники, больницы, ФАПы, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории. Теперь им не придется платить за строительство газопровода до границ участков, на которых они расположены, а также за подключение зданий к газораспределительным сетям. Также продлена программа газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения.
- По данными СМИ, новым гендиректором «Почты России» станет гендиректор «Национальной лотереи» Михаил Волков. Он займет место Максима Акимова, который решил покинуть должность по личным причинам. Обсуждения по вопросу о новом назначенце велись в течение нескольких месяцев.
- Министерство юстиции России опубликовало объединенный реестр иностранных агентов. В реестр включены признанные иноагентами физические лица, а также некоммерческие и неправительственные организации. В нем указаны 493 организации и гражданина.
- «КАМАЗ» планирует сформировать легковой дивизион, не консолидированный с основным бизнесом группы. По словам гендиректора компании Сергея Когогина, новый бизнес не повлияет на финансовые показатели предприятия. Кроме того «КАМАЗ» собирается зарегистрировать товарные знаки новых грузовиков — «Геркулес» и «Атлант».
- Заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначили Элеонору Абубакирову. Она приступит к своим обязанностям с 5 декабря.
- В декабре в Татарстане ожидается погода «холоднее обычного», прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ПФО также возможен дефицит осадков. По данным Гидрометцентра Татарстана, в выходные в республике среднесуточные температуры окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений. Ночью в воскресенье похолодает до -28 градусов.
- В Казани обеспеченность местами в яслях составляет лишь 63%. Самая сложная ситуация — в застраиваемых районах города, в том числе в Ново-Савиновском. Представители властей, девелопмента и общественности считают, что решить проблему можно с помощью частных ДОУ, интегрированных в жилые комплексы.
- В Казани на улице Подлужная планируют построить здание консульского центра Китая. На эти цели из бюджета Татарстана готовы направить 23,3 млн рублей. Площадь здания оценивается в 202,1 «квадрата», а строительный объем — в 1060,5 «квадратов».
Ключевые события 281-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождена Андреевка (ДНР), объявили в Минобороны России. На Купянском направлении сорвана попытка противника атаковать в направлении Куземовки (ЛНР).
- Минобороны России сообщило, что 1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
- По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США и НАТО участвуют в конфликте на Украине напрямую — помогают Киеву как поставками оружия, так и обеспечением кадрами. Он утверждает, что на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств готовят военных, которых потом отправляют на Украину.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые некоторыми странами Запада трибуналы по расследованию действий РФ на Украине не будут иметь никакой легитимности — «они [попытки] будут нами приняты и будут нами осуждаться». По его словам, российские следователи «ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима».
- На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск у Новомихайловки и Владимировки (ДНР). Все попытки отражены. ВСУ отброшены на исходные позиции.
- В контрбатарейной борьбе у Ореховатки (ДНР) поражена установка американской РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем. Также уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
- Средствами ПВО за сутки сбито три украинских беспилотника. Также перехвачено восемь РСЗО HIMARS и «Ольха» в ЛНР, Запорожской области и ДНР.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение украинской ротной тактической группе в районе Стельмаховки (ЛНР). Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки (ЛНР).
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаБизнесТранспортАвтоЭкономикаБюджетПромышленностьМашиностроениеСпортФигурное катание
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