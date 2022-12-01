Гендиректор «Национальной лотереи» Михаил Волков возглавит «Почту России»

Фото: "Почта России"

Новым гендиректором «Почты России» станет гендиректор «Национальной лотереи» Михаил Волков, он займет место Максима Акимова, такая директива подписана вице-премьером Дмитрием Григоренко, информацию подтвердил источник «Коммерсанта».



О назначении Волкова со ссылкой на источник сообщило РБК. По информации собеседника издания, Максим Акимов решил покинуть должность по личным причинам. Обсуждения по вопросу о новом назначенце велись в течение нескольких месяцев.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Максим Акимов был назначен главой «Почты России» в начале 2020 года. Источники отмечали, что Волков был главным претендентом.

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Маргарита Головатенко