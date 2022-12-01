В выходные температуры в Татарстане будут на 6—9°С ниже средних многолетних значений

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане в выходные ожидается похолодание. По прогнозу Гидрометцентра республики, среднесуточные температуры окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений.

В пятницу, 2 декабря, в отдельных районах Татарстана ожидается небольшой снег, утром местами туман. Ночью похолодает до -10—15 градусов, при прояснениях — до -20°С. Днем прогнозируется от -8 до -13°С.

Ночью в субботу, 3 декабря, в Татарстане температуры опустятся до -16—21°С, при прояснениях — до -27°С. В воскресенье, 4 декабря, похолодает до -19—24 градусов, местами до -28°С. Днем синоптики прогнозируют от -12 до -17°С. Снег маловероятен.

Синоптики предупреждают, что ближайшие дни республика будет находиться под влиянием антициклона. «С ростом атмосферного давления облачности станет меньше, а осадки постепенно прекратятся», — говорится в сообщении Гидрометцентра Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 5—6 декабря, в восточных районах пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -13 до -18 градусов, днем — от -8 до -13°С.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. В полдень зафиксировано -8—15°С.

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Татьяна Демина