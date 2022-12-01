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Элеонора Абубакирова стала новым замглавы Минстроя Татарстана

14:30, 01.12.2022
Элеонора Абубакирова стала новым замглавы Минстроя Татарстана
Фото: Максим Платонов

Элеонору Абубакирову назначили замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Она приступит к своим обязанностям с 5 декабря.

Фото: fondgaz.tatarstan.ru

На данный момент, как сообщается на сайте Минстроя, у главы ведомства Марата Айзатуллина шесть заместителей. Двое из них — Ильнур Нурмухаметов и Мазит Салихов — были назначены в этом году.

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