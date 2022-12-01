Элеонора Абубакирова стала новым замглавы Минстроя Татарстана
Элеонору Абубакирову назначили замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Она приступит к своим обязанностям с 5 декабря.
На данный момент, как сообщается на сайте Минстроя, у главы ведомства Марата Айзатуллина шесть заместителей. Двое из них — Ильнур Нурмухаметов и Мазит Салихов — были назначены в этом году.
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