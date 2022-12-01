После открытия Вознесенского тракта рядом с казанской Вишневкой застроят два жилых микрорайона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

14 «человейников» на 5 тысяч человек

На окраине Казани планируется очередная жилая застройка. Как выяснило «Реальное время», многоэтажками и прочей недвижимостью планируют застроить участок восточнее поселка Вишневка в Советском районе города. Проект планировки территории вынесли на общественные обсуждения по заявлению ООО «АСК «Эсфоэс Архитектс» Рината Гарипова.

Как сообщил «Реальному времени» источник, на данный момент проект носит рабочее название «Вишневка», с маркетинговым названием пока не определились. К строительству должны приступить после появления дорожной инфраструктуры, в частности Вознесенского тракта.

Территория, которую намерены отдать под застройку, располагается в зоне перспективного формирования жилых районов. С севера и с юга она граничит с земельными участками, у которых пока только обозначены кадастровые номера. На западе располагается Вишневка, а на востоке — пашни.

Из проекта следует, что два жилых микрорайона разделят улицей местного значения. Под «человейники» отводится территория площадью 14,9643 га — на них появятся 14 многоэтажек с максимальной высотой 23 этажа. Новостройки должны обеспечить жильем 5 380 человек.

скриншот проектной документации

Для детей новоселов построят два детских сада — на 340 и 220 мест при потребности в 436 мест и школу на 1 224 ученика при потребности 920 мест. Под их строительство отводится 2,2084 га и 3,604 га соответственно.

Также планируется построить поликлинику со взрослым отделением на 315 посещений в смену и детским — на 105 посещений в смену. Для нее выделен участок площадью в 1,06 га.

Под общественно-деловые объекты проектом отводится 3,7545 га, а под инженерно-технические объекты — 3,2412 га. Площадь коммерческих помещений на территории новых жилых микрорайонов составит 19 116 «квадратов», из которых 7 940 кв. метров расположатся в жилых домах.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проектом также предусмотрена организация 2 139 парковочных мест. Из них 1 614 необходимы для постоянного хранения автомобилей, 217 — для гостей, 263 — для коммерческих помещений. Еще 45 машино-мест требуется для хранения машин у соцобъектов.

Строить будут в пять этапов

Проектом планировки территории также предусмотрено строительство магистральной улицы общегородского значения 2-го класса, улиц местного значения и местных внутриквартальных проездов, которые связывают микрорайоны с транспортной инфраструктурой Казани.

Реализовать проект застройки планируют в пять этапов. На первом должны появиться 54 340 «квадратов» жилья и 6 079 кв. м коммерческих помещений. На этом же этапе должны разработать проект планировки линейного объекта подводящих инженерных сетей — водопровода, канализации, газопровода, тепловых сетей и сетей электроснабжения), а также проекта планировки проезда от Вознесенского тракта до территории микрорайонов.

Второй этап предусматривает строительство 47 430 кв. м жилья и 3 287 «квадратов» коммерческих помещений. Также он предполагает возведение детского сада на 220 мест, школы, внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство территории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На третьем этапе микрорайоны прирастут 19 250 «квадратами» жилья, 1 000 кв. м коммерческих помещений и детским садом на 340 мест. Также продолжится работа по подключению к инженерным сетям, благоустройство территории.

Следующий этап — четвертый — предусматривает строительство 13 114 «квадратов» коммерческих помещений, в том числе амбулатории, а также физкультурно-оздоровительного комплекса. На пятом этапе возведут 40 тысяч кв. метров жилья. Его реализация начнется лишь после завершения строительства домов на третьем этапе, а также после разработки соответствующей градостроительной документации, ее обоснования и при условии обеспечения зоны жилой застройки объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

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Татьяна Демина