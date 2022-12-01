Сергей Лавров заявил, что США и НАТО участвуют в конфликте на Украине напрямую

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По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США и НАТО участвуют в конфликте на Украине напрямую — помогают Киеву как поставками оружия, так и обеспечением кадрами. Он утверждает, что на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств готовят военных, которых потом отправляют на Украину.

Глава российского МИД также указал, что между ядерными державами не должно быть никаких войн. Он обратил внимание, что некоторые западные страны — США, Франция, Великобритания — несмотря на предостережения продолжают участвовать в конфликте на Украине.

— Мы с тревогой наблюдаем за риторикой, которую Запад извергает, обвиняя нас в якобы подготовке каких-то провокаций с использованием оружия массового уничтожения, — заявил Сергей Лавров.

Напомним, в ноябре Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите заявил, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его. Он утверждал, что НАТО перестал существовать как сугубо оборонительный альянс — таковым он был во времена Советского Союза и Варшавского договора.



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Татьяна Демина