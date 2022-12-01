В России вступил в силу новый закон об иноагентах

С сегодняшнего дня Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который был принят в июле 2022 года, регулирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России.

Согласно закону, иностранным агентом могут признать российское или иностранное юрлицо, независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение или иное объединение лиц, иностранную структуру без образования юридического лица, а также физическое лицо, независимо от его гражданства, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.

Для исключения из реестра иноагентов организация должна либо должна прекратить получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность, или же выполнить оба условия.

Правительство России также утвердило правила маркировки текстовых и аудиоматериалов, создаваемых и распространяемых иноагентами. Информация, производимая иногагентами, распространяемая в том числе и через СМИ или интернет, а также направляемая в органы власти, образовательные организации и т. п., должна перед началом текста или аудиоматериала содержать пометку о том, что она произведена или распространяется иностранным агентом. Нововведения вступают в силу также с сегодняшнего дня.

Такое же требование относится и к материалам, произведенным или распространяемым учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица, руководителем юридического лица, включенного в реестр иноагентов.

С 1 декабря теперь Роскомнадзор будет уведомлять иноагентов об ограничении доступа к их ресурсам. РКН в свою очередь должен оповещать об этом не позднее трех рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

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Илина Хакимова