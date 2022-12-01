Минобороны России сообщило о возвращении 50 российских военных из плена
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военных, сообщили в Минобороны РФ.
— Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — приводит RT сообщение.
Освобожденных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
26 ноября ведомство сообщило, что из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
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