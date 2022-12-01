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Минобороны России сообщило о возвращении 50 российских военных из плена

17:20, 01.12.2022
Минобороны России сообщило о возвращении 50 российских военных из плена
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военных, сообщили в Минобороны РФ.

— Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — приводит RT сообщение.

Освобожденных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

26 ноября ведомство сообщило, что из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

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Маргарита Головатенко
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