КАМАЗ начал процесс регистрации товарных знаков самосвалов «Геркулес» и «Атлант»

Фото: кадр видео/youtube.com (на фото — модель «Геркулес»)

Челнинское ПАО «КАМАЗ» собирается зарегистрировать товарные знаки новых самосвалов — «Геркулес» и «Атлант». Как выяснило «Реальное время», заявки были поданы 29 ноября.

Самосвал «Геркулес» (6561) — 11-метровый шарнирно-сочлененный самосвал, который был представлен в июне 2021 года, грузоподъемность — около 40 тонн. Автомобиль предназначен для перевозки сыпучих грузов как по асфальту, так и по бездорожью, применяется для добычи полезных ископаемых и при разработке карьерных месторождений и шахт. Отличительная особенность грузовика в том, что он не требует подзарядки от зарядной станции: двигатель внутреннего сгорания приводит в действие генератор постоянного тока, придающий энергию тяговому электродвигателю и заряд аккумулятору.

Фото: скриншот

Габариты «Геркулеса»: высота — 4 м, а ширина — 3,6 м. В отличие от семейства «Атлант», машина сможет работать только в карьерах, выезд на дороги общего пользования будет затруднен. На предприятии ранее сообщали о планах запустить серийное производство модели в 2023 году.

Модель «Атлант», или 65805-002-91, — представитель нового семейства автомобилей в линейке карьерных самосвалов КАМАЗа. Предполагалось, что новинка в мире грузовой техники станет достойным конкурентом БелАзу, поскольку будет обладать увеличенной грузоподъемностью (от 45 до 70 тонн).

Фото: кадр видео/youtube.com (на фото — модель «Атлант»)

Среди особенностей «Атланта» можно выделить также маневренность на уровне 8х4 при габаритах: длина — 11 040 мм, ширина — 2 530 мм, высота — 3 950 мм. От классического карьерного самосвала этот отличается тем, что при меньшей полной массе и давлении значительно снижается нагрузка на дорожные покрытия.

Фото: скриншот

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Маргарита Головатенко