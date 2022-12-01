В Казани на улице Подлужной построят здание консульского центра Китая

Фото: скриншот проектной документации

В Казани планируют построить здание консульского центра Китайской Народной Республики. Оно расположится на улице Подлужной.

Профинансируют строительство объекта из бюджета Татарстана. Выделить готовы почти 23,3 миллиона рублей.

Согласно проектной документации, площадь застройки составит 225,4 кв. метра. Площадь здания оценивается в 202,1 «квадрата», а строительный объем — в 1 060,5 «квадрата».

скриншот проектной документации

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по вертикальной планировке, компенсационное озеленение и комплексное благоустройство. Также в его обязанности входит внутреннее инженерное обеспечение.

Непосредственно строительно-монтажные работы оценили в 13,86 миллиона рублей. На закупку оборудования направят 3,67 миллиона. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты оценивается в 380 тысяч.

скриншот проектной документации

Напомним, на улице Подлужной, 21 в Казани на сегодняшний день расположено здание Генерального консульства Китая. Оно находится там с августа 2018 года.

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Татьяна Демина