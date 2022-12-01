Владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии

Владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и 2,5 млн рублей штрафа, сообщает «РИА Новости». Его брата — Магомеда Магомедова — приговорили к 18 годам колонии строгого режима и 2,5 миллиона рублей штрафа.

Суд признал фигурантов виновными в создании организованного преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 млн и растрате. Братья находились под стражей с 2018 года, вину не признали.

Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам, Магомеда Магомедова — к 21 году.

Фото: realnoevremya.ru

Совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда задержали в марте 2018 года. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

После убийства 14 сентября 2006 года в Москве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова были задержаны трое граждан Украины, которым предъявили обвинение в исполнении преступления. 11 января 2007 года Генпрокуратура объявила о задержании заказчика убийства, им оказался бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель. В 2008 году суд приговорил его к 19 годам, остальные получили от шести лет до пожизненного заключения. Тогда Алексей Френкель дал показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

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Маргарита Головатенко