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Гидрометцентр России прогнозирует аномально холодный декабрь в Татарстане

11:35, 01.12.2022 3
Гидрометцентр России прогнозирует аномально холодный декабрь в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В декабре в Татарстане ожидается погода «холоднее обычного». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отклонение температур от климатической нормы ожидается и в других регионах Приволжского федерального округа — в Кировской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Башкирии. Аномальный холод прогнозируется и в Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тамбовской областях, пишет ТАСС.

Кроме того, в Приволжском федеральном округе, в том числе и в Татарстане, возможен дефицит осадков. Роман Вильфанд прогнозирует малоснежный декабрь на достаточно большой территории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Дневные температуры составят от -6 до -11 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:41
    Почему? обещали же глобальное потепление.
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  • Анонимно 11:52
    а что аномального? минус двадцать по ночам? напомню минус тридцать днём и минус тридцать пять ночью это норма в декабре для Казани а минус двадцать ночью ну это мягкая зима
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  • Анонимно 12:07
    в конце декабря по ночам обещают до минус сорок в казани погодные сайты новый год минус пять днем и ночью ну это пока
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