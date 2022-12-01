Гидрометцентр России прогнозирует аномально холодный декабрь в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В декабре в Татарстане ожидается погода «холоднее обычного». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Отклонение температур от климатической нормы ожидается и в других регионах Приволжского федерального округа — в Кировской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Башкирии. Аномальный холод прогнозируется и в Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тамбовской областях, пишет ТАСС.

Кроме того, в Приволжском федеральном округе, в том числе и в Татарстане, возможен дефицит осадков. Роман Вильфанд прогнозирует малоснежный декабрь на достаточно большой территории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Дневные температуры составят от -6 до -11 градусов.



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Татьяна Демина