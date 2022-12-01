КАМАЗ планирует сформировать легковой дивизион, отдельный от основного производства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» планирует сформировать легковой дивизион, не консолидированный с основным бизнесом группы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Когогина.

— У КАМАЗа есть намерение сформировать легковой дивизион. Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация [с основным бизнесом — ред.]. Мы формируем новый вид бизнеса, — сказал он.

По его словам, легковой бизнес не повлияет на финансовые показатели предприятия.

Фото: realnoevremya.ru

В июле правительство Москвы и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». На первом этапе он займется крупноузловой сборкой двух типов легковых машин — с двигателем внутреннего сгорания и электромобиля. Компоненты для них планируют закупать в дружественных государствах от разных производителей.

В тои же месяце на КАМАЗе сообщили, что до конца 2022 года на московском заводе выпустят около 600 автомобилей, а 200 из них оснастят электрическими двигателями. В следующем году предприятие планирует выпустить минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч.



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Максим Кокунин