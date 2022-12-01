Минюст России опубликовал объединенный реестр иноагентов

Министерство юстиции России опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, сообщает RT.



В реестр включены признанные иноагентами физические лица, а еще некоммерческие и неправительственные организации. В нем указаны 493 организации и гражданина.

25 ноября Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, еще шесть человек, в том числе и бывшего игрока «Что? Где? Когда?», адвоката Илью Новикова*. Сегодня стало известно, что МВД России объявило его в розыск.

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Маргарита Головатенко