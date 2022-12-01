Камила Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам

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Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам. Она вошла в состав команды Этери Тутберидзе.

Помимо Камилы Валиевой в список попала еще одна уроженка Казани — Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. В команде Этери Тутберидзе также заявлены Софья Акатьева, Арсений Федотов и Алиса Двоеглазова.

скриншот видео

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге. На 3 декабря запланированы предварительные раунды личных турниров. На следующий день состоятся финалы в личных турнирах и командный турнир.

Напомним, в ноябре Камила Валиева выступила в Казани на одном из этапов Гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка выиграла его, набрав 241,72 балла — 83,3 за короткую и 158,42 балла за произвольную программу.

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Татьяна Демина