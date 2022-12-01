В России за 11 месяцев 2022 года ввели порядка 92 млн кв. м жилья

За 11 месяцев 2022 года в России ввели порядка 92 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



Нынешний показатель за 11 месяцев соответствует показателю ввода жилья по итогам всего 2021 года. Соответственно, в этом году по итогам 12 месяцев ожидается рекорд, отметил Хуснуллин.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 1 ноября в России прирост в жилищном строительстве составил 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



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Маргарита Головатенко