Дмитрий Песков: предлагаемые Западом трибуналы по событиям на Украине не будут иметь никакой легитимности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые некоторыми странами Запада трибуналы по расследованию действий РФ на Украине не будут иметь никакой легитимности.

— Они [попытки] будут нами приняты и будут нами осуждаться, — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, российские следователи «ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима».

— Очень важно к этому всему присовокупить еще информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались [киевским] режимом с 2014 года и на которые тоже мы, к нашему сожалению, не видели критической реакции со стороны так называемого коллективного Запада, — отметил пресс-секретарь.

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