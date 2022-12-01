РБК: в Ново-Савиновском и других застраиваемых районах наихудшая ситуация с обеспеченностью яслями в Казани

Обеспеченность местами в яслях в Казани составляет лишь 63%, при этом самая сложная ситуация — в застраиваемых районах города, в том числе в Ново-Савиновском районе, пишет «РБК Татарстан».



Представители властей, девелопмента и общественности считают, что решить проблему можно с помощью частных ДОУ, интегрированных в жилые комплексы. В казанском ЖК Savin Family реализуется первый такой проект.

По словам депутата Госсовета Татарстана, руководителя АНО «Бала-Сити» Альбины Насыровой, большинство частных ДОУ находятся в центре города и родители вынуждены терять время в пробках. Открытие учреждений на территориях жилых комплексов способствует решению и этой проблемы, заявила она в интервью изданию.



«Реальное время» писало ранее, что в казанском ЖК «Солнечный город» жители жалуются на переполненные детсады. О нехватке персонала заведующая детсадом №4 Марина Сафиуллина говорила журналистам еще в конце июля 2021 года, когда филиал детсада №4 только готовили к открытию. На тот момент, отмечала она, удалось найти только одного повара, трех воспитателей и двух нянечек.



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Елизавета Пуншева