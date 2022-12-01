Правительство России расширило и сделало бессрочной программу социальной газификации

Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Уточняется, что в перечень учреждений, на которые распространяется программа, попали детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Теперь этим организациям не придется платить за строительство газопровода до границ участков, на которых они расположены, а также за подключение зданий к газораспределительным сетям. Кроме того, данное постановление продлевает программу газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения.

— Теперь она будет действовать бессрочно. Это даст возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома, — отметили в Кабмине.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации в стране после 2022 года. Он отметил, что программа газификации набирает обороты — по состоянию на начало октября газ был подведен к 300 тысячам домовладениям. Глава государства дал поручение регионам предоставить субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования, а также контролировать поддержку оказания финансовой помощи.

По состоянию на конец июля по федеральной программе в Татарстане без участия средств граждан газопровод довели до границ 4 тысяч земельных участков. При этом подключено почти 880 домовладений. По региональной программе догазификации построили и ввели в эксплуатацию газопроводы-вводы до границ почти 1,5 тысячи земельных участков. Впоследствии их владельцы смогут подать заявку на догазификацию.

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Максим Кокунин