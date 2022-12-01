В 13 районах Татарстана превышен республиканский показатель ВИЧ-инфицирования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 13 районах Татарстана зафиксировано превышение республиканского показателя по инфицированию ВИЧ. Об этом рассказала начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова.

— На двух территория республики в текущем году ВИЧ-инфекция не регистрировалась — это Атнинский и Черемшанский район. Превышение республиканского показателя отмечается в 13 районах. Наиболее значительно, в полтора раза и более, в четырех районах — Аксубаевский, Бавлинский, Бугульминский и Верхнеуслонский, — сообщила она.

По ее словам, превышение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией за десять месяцев 2022-го в сравнении с прошлым годом зарегистрировано в 19 муниципальных образованиях Татарстана, в полтора и более раза — в шести районах. Это Бавлинский, Дрожжановский, Заинский, Лаишевский, Чистопольский и Ютазинский.

— Как и в Российской Федерации, в Республике Татарстан в текущем году сохраняется тенденция по увеличению количества заражений ВИЧ-инфекцией среди лиц трудоспособного возраста. Так, 80,5% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных составляют лица от 30 до 50 лет, — добавила Луиза Борисова.

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По ее словам, среди лиц, живущих с ВИЧ, преобладают мужчины — 58,3%. Удельный вес инфицированных женщин составляет 41,7%.

Напомним, Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции. За десять месяцев распространенность в республике составила 367 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже среднероссийского показателя. На 1 ноября 2022 года на диспансерном учете стоят 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Из низ 145 — дети.

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Татьяна Демина